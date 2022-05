Ascolti tv, 'A muso duro' con Flavio Insinna vs 'L'Isola dei Famosi' di Ilary Blasi: chi ha vinto

Flavio Insinna protagonista del film A muso duro su Rai1; Ilary Blasi con la sua Isola dei Famosi su Canale 5: questi i due programmi in onda sulle ammiraglie Rai e Mediaset che ieri, lunedì 16 maggio 2022, si sono contesi il pubblico sintonizzato sulla tv generalista nella prima serata. Com'è andata?

Gli ascolti tv hanno registrato la vittoria del film sulla storia di Antonio Maglio, padre delle Paralimpiadi, interpretato da Flavio Insinna: A Muso Duro - Campioni di Vita ha intrattenuto 4.190.000 spettatori, pari a un 21.9% di share superiore di quattro punti rispetto alla concorrenza. Il nuovo appuntamento dell'Isola dei Famosi, infatti, si è fermato a 2.332.000 spettatori (17.7% di share).

Gli ascolti tv di lunedì 16 maggio 2022

Per quanto riguarda le altre reti, su Rai2 Made in Sud ha interessato 881.000 spettatori pari al 5.3% di share, su Italia 1 Fast and Furious 6 ha intrattenuto 1.242.000 spettatori (6.6%), mentre su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.450.000 spettatori pari ad uno share del 7.3%. Su Rete4 Quarta Repubblica ha raggiunto 815.000 spettatori con il 5.3% di share, La7 L’Uomo della Pioggia 620.000 spettatori con uno share del 3.3%, Tv8 con The Legend of Zorro 303.000 spettatori con l’1.7% e sul Nove Air Force One ha raccolto 289.000 spettatori con l’1.6%.