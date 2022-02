Ascolti tv, 'Affari Tuoi' con Amadeus sfida 'C’è posta per te' di Maria De Filippi: chi ha vinto

Sfida tra due volti amatissimi della tv italiana ieri, sabato 19 febbraio 2022, in prima serata. Su Rai 1 Amadeus, tornato alla conduzione con il celebre “gioco dei pacchi” Affari Tuoi nella nuova formula Formato Famiglia; su Canale 5 Maria De Filippi, signora del sabato sera dell’ammiraglia Mediaset con il suo C’è Posta Per Te. E anche stavolta, nonostante la concorrenza di un programma molto caro al pubblico, lo show che narra le storie di mittenti e destinatari si è mantenuto al vertice della classifica come il più visto della serata. Nello specifico, su Rai1 la prima puntata di Affari Tuoi Formato Famiglia ha conquistato 3.595.000 spettatori pari al 17.1% di share, mentre Canale 5 con la nuova puntata di C’è Posta per Te ha interessato 5.005.000 spettatori e uno share del 27.4%

Gli ascolti di sabato 19 febbraio 2022

Per quanto riguarda le altre reti, su Rai2 F.B.I. ha interessato 1.030.000 spettatori (4.5%) e F.B.I. International 897.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 e Il GGG – Il grande gigante gentile ci sono stati 949.000 spettatori (4.4%). E su Rai 3, Insider – Faccia a Faccia con il Crimine, ha interessato 1.201.000 spettatori con il 5.7%. Casino Royale su Rete 4 ha raggiunto 668.000 spettatori (3.5%), mentre su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 563.000 spettatori con il 2.8%. Su Tv8 Red Zone – 22 miglia di fuoco segna 238.000 spettatori (1.1%) e sul Nove Cercando Elisa – Il Delitto Claps è stato seguito da 280.000 spettatori (1.3%).

Il successo di Verissimo

Da segnalare il successo di “Verissimo”, che con 2.321.000 spettatori totali, share individui del 18.91% (share del 17.94% sul target commerciale) si conferma al vertice della propria fascia. Inoltre #verissimo ha occupato il terzo gradino del podio dei TT Italia di Twitter e il secondo posto (eventi sportivi esclusi) della classifica dei programmi più discussi sui social.