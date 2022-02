Ascolti tv, chi ha vinto tra 'Affari tuoi' e 'C'è posta per te'

La sfida del sabato sera vede confrontarsi due giganti della tv italiana. Chi ha vinto il prime time di ieri, sabato 26 febbraio? Ancora una volta è Maria De Filippi a conquistare il gradino più alto del podio con C'è posta per te, su Canale 5, grazie a 4.702.000 spettatori e uno share del 26.3%. Numeri leggermente inferiori rispetto alle puntate precedenti, ma comunque più che sufficienti per trionfare.

Al secondo posto - più o meno stabile come numeri dalla scorsa settimana, quando è andata in onda la prima puntata - Affari tuoi - Formato famiglia, la special edition del programma cult di Rai1, condotto da Amadeus insieme a Giovanna Civitillo, che ieri sera ha registrato 3.953.000 spettatori pari al 17.4% di share dalle 20.44 alle 22.41 e 2.458.000 spettatori con il 14% di share nella seconda parte, quella dei Pacchi Celebrity, con chiusura a mezzanotte. Terzo posto per Speciale Tg Post, su Rai2, con 1.354.000 spettatori pari al 6.1% di share.

Ascolti tv di sabato 26 febbraio: prime time

A seguire, tra gli ascolti del prime time: