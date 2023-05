Ascolti tv, come è andata la serata evento di Al Bano

Un successo straordinario la serata evento all'Arena di Verona per gli 80 anni di Al Bano, anche in termine di ascolti. Al Bano - 4 volte 20, in onda su Canale 5, ha vinto il prime time di ieri, martedì 23 maggio, grazie a 3.109.000 spettatori pari al 20.8% di share. Al secondo posto la fiction di Rai1 Imma Tataranni - Sostituto Procuratore (in replica) con 2.756.000 spettatori pari al 16.1% di share, mentre al terzo gradino del podio si piazza Le Iene: l'ultima puntata del programma di Italia 1 ha registrato 1.204.000 spettatori e uno share del 9.2%.

Ascolti tv di martedì 23 maggio: prime time

A seguire, tra gli ascolti del prime time: DiMartedì su La7 con 1.180.000 spettatori e uno share del 6.9%, CartaBianca su Rai3 con 832.000 spettatori pari ad uno share del 5%, I Magnifici 7 su Rai2 con 793.000 spettatori pari al 4.6% di share, Fuori dal Coro su Rete 4 con 776.000 spettatori e uno share del 5.3%. Chiudono Viaggi Pazzeschi su Tv8 con 408.000 spettatori e il 2.4% di share e Parker su Nove con 335.000 spettatori pari all'1.9% di share.