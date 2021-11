Ascolti tv, All Together Now fa flop. Cresce Cuori su Rai1

La nuova edizione di All Together Now fatica enormemente a carburare, con i dati Auditel di domenica 8 novembre a confermare tutte le perplessità su uno show che negli ultimi due anni non ha mai pienamente convinto. Appena 2.329.000 telespettatori per il talent di Michelle Hunziker, con uno share al 12,4%. Siamo più in meno in linea con i tanto criticati numeri di Live - Non è la D'Urso, non a caso soppresso dopo l'ultima chiacchierata stagione.

Vince la fiction Rai

Ad approfittarne Cuori, fiction di Rai1 vista da 3.727.000 telespettatori, con uno share al 17,7%. Ascolti in crescita per la serie, in una domenica sera 'segnata' anche dal derby Inter-Milan, in onda su DAZN. Su Rai3 bene Che Tempo che Fa, che ha interessato 2.259.000 telespettatori, con il 9,4% di share, mentre su Rete 4 Controcorrente ha registrato 805.000 telespettatori (share 4,4%). Su Italia1 Sherlock Holmes è stato visto da 692.000 telespettatori (share 3,4%), mentre su Rai2 NCIS Los Angeles e New Orleans ha interessato 760.000 telespettatori (share 3,3%). A chiudere l'Auditel domenicale della tv generalista Atlantide su La7, con 420.000 telespettatori (share 2,5%), Masterchef Italia su Tv8, visto da 517.000 telespettatori (share 2,3%) e Sei giorni, Sette Notti su Nove, che ha interessato 368.000 telespettatori (share 1,7%).

La sfida del pomeriggio

All'ora di pranzo è salito dal 3% al 4% di share Citofonare Rai2 con Simona Ventura e Paola Perego, visto da 454.000 spettatori, mentre al pomeriggio è cresciuta Domenica In, sopra il 17% di share e con quasi 3 milioni di telespettatori. Su Canale 5 vola Amici di Maria, con 3 milioni e il 19% di share, mentre Verissimo di Silvia Toffanin è arrivato al 18.7%.