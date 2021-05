Ascolti tv: i dati dei programmi di sabato 1° maggio, da ‘Amici’ (in calo) al Concertone

Il talent di Canale 5 si conferma il programma più seguito della prima serata televisiva durante la quale ha tenuto banco anche l'evento in diretta trasmesso da Rai3

Prima serata televisiva densa di programmi per tutti i gusti quella di sabato 1° maggio 2021, segnata da film, talent show e dalla diretta televisiva del Concerto del Primo Maggio, trasmesso su Rai Tre e foriero di un acceso dibattito social nelle ore successive.

A restare saldamente sul podio delle trasmissioni più seguite è stata la settima puntata del Serale di ‘Amici’, in calo rispetto alla scorsa alla settimana, ma comunque in vetta alla classifica Auditel con 5.181.000 spettatori pari al 25.8% di share (5.831.000 spettatori e il 27.9% di share nella serata del 25 aprile). Secondo posto per Rai1 e la replica di ‘Sotto Copertura 2’ con 3.248.000 spettatori pari al 13.9% di share. Al terzo posto si è assestata Rai2 con F.B.I seguito da 1.187.000 spettatori (4.7%), mentre su Italia 1 Madagascar ha intrattenuto 1.105.000 spettatori (4.4%).

Su Rai3 il Concerto del Primo Maggio, contraddistinto dall’infuocato intervento di Fedez, in onda dalle 20.34 alle 24.20, ha raccolto davanti al video 1.564.000 spettatori pari ad uno share del 6.9% (prima parte dalle 20.34 alle 21.04 1.987.000 – 8.4%, seconda parte dalle 21.08 alle 24.20 1.497.000 – 6.7%), inferiore rispetto allo scorso anno che, in una versione inedita a causa dell'emergenza coronavirus, aveva totalizzato 2.264.000 telespettatori e l'8,69% di share.

Ascolti tv di sabato 1° maggio 2021

Su Rete4 Il Compagno don Camillo totalizza un a.m. di 1.326.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 Eden – Best Of ha registrato 559.000 spettatori con uno share del 2.5%. Su Tv8 Mappe Criminali ha raccolto 239.000 spettatori con l’1%. Su Nove Scomparsa – Il Caso Ragusa ha raccolto 397.000 spettatori e l’1.6% di share. Su Rai4 La Unidad sigla lo 0.8% con 214.000 spettatori e su Rai Premium la replica di Un Passo dal Cielo 6 – I Guardiani si porta allo 0.9% con 225.000 spettatori. Sul 20 Colombiana è la scelta di 628.000 spettatori (2.5%) e su Iris Delitto Perfetto interessa a 536.000 spettatori con il 2.1% di share.