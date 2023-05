Ascolti tv, la finale di Amici contro Che Tempo Che Fa e il Giudice Meschino: chi ha vinto

Ascolti tv di domenica 14 maggio 2023: chi si è aggiudicata la maggiore attenzione del pubblico della prima serata? L'offerta delle principali reti è stata varia, spaziando dalla replica del film tv Il giudice meschino con Luca Zingaretti e Luisa Ranieri alla finale di Amici, passando per l'attesa puntata di Che Tempo Che Fa dopo l'annuncio ufficiale del passaggio di Fazio a Nove.

Ad avere la meglio è stata la serata conclusiva del talent di Maria De Filippi che ha ancito la vittoria di Mattia su Angelina: 4.860.000 telespettatori e lo share 29,28% hanno fatto balzare in vetta al podio il programma di Canale 5 giunto alla sua conclusione. Su Rai 3 Che Tempo Che Fa ha interessato 2.468.000 telespettatori (12,42%), mentre su Rai1 il film in replica, ha registrato 2.111.000 telespettatori, per uno share dell'11,96%.

Ascolti tv di domenica 14 maggio 2023

Per quanto riguarda le altre reti, su Rai 2 Crossword Mysteries – Caduta libera ha interessato 736.000, 3,62%, su Italia 1 il film Edge of Tomorrow – Senza domani 1.141.000 telespettatori, share 6,08%, su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 570.000 telespettatori, share 3,62%. SuTv8 il film I magnifici 7 è stato visto da 318.000 telespettatori (1,72%), su Nove il film (Im)perfetti criminali ha registrato 166.000 telespettatori, share 0,8%.