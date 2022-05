Ascolti tv, Amici vince ma cala: non è la solita finale

Gli ascolti tv di domenica 15 maggio hanno visto una sfida abbastanza scontata, con Canale 5 che schierava una punta di diamante e Rai 1 senza una forte controprogrammazione. Meno scontato, invece, il calo sostanziale della finale di Amici rispetto agli anni precedenti.

L'ultima puntata del Serale ha conquistato 4.327.000 spettatori pari al 28.6% di share, oltre due milioni in meno guardando all'anno scorso, quando ha sfiorato il 33% di share. Al secondo posto Rai 3 con Che Tempo che Fa, che ha registrato 1.947.000 spettatori pari ad uno share del 9.7%, mentre Che Tempo che Fa - Il Tavolo ha segnato il 7.5% di share con 1.233.000 spettatori. Terzo piazzamento per Rai 1 con Sanremo 72 - Il Festival da dove non l'avete mai visto, che ha totalizzato 1.254.000 spettatori pari al 7% di share.

Ascolti tv di domenica 15 maggio: prime time

A seguire, tra gli ascolti del prime time: