Ascolti tv, 'I soliti ignoti' con Amadeus sfida 'Amici' di Maria De Filippi: chi ha vinto

Sfida televisiva importante quella di ieri, 19 marzo 2022, che ha visto contrapposti due programmi molto popolari per il pubblico del sabato sera. Da un lato su Rai1, Soliti Ignoti Speciale, condotto da Amadeus dopo Affari tuoi formato famiglia; dall'altro, su Canale 5, un gigante della stagione televisiva targata Mediaset, Amici, approdato in prima serata con la fase finale del talent più longevo dela tv.

Chi ha vinto la sfida degli ascolti? Ad avere la meglio è stato il programma di Maria De Filippi che, nella puntata di esordio che ha segnato l'eliminazione degli allievi Alice e Gio, è stato seguito da 4.507.000 spettatori pari al 25.8% di share. Fermo al 13.3% di share (2.652.000 gli spettatori) il gioco condotto da Amadeus.

Le dichiarazioni di Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5

L'esordio vincente per il serale del programma di Maria De Filippi, con 4.507.000 spettatori e il 44% di share sui giovani 15-19 anni (25.83% individui; 28.93% pubblico attivo) è stato commentato da Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5: "Amici è un grande show, ma non solo: insegna a un gruppo di brillanti ragazze e ragazzi a cantare e ballare, a prendere coscienza di sé e degli altri, a maturare e socializzare, a credere in sé stessi e a impegnarsi duramente per realizzare i propri sogni artistici. Un programma che ha riflessi positivi sui tanti giovani che seguono i propri beniamini in tv e sui vari device, commentandolo con attenzione sui social. Unica artefice di questa potente realtà, Maria De Filippi, che ha ideato il format, che conduce e di cui è autrice. Nel team del talent più longevo della tv italiana, i professori Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, Veronica Peparini e Anna Pettinelli, i giurati Stefano De Martino, Emanuele Filiberto, Stash, e il direttore artistico Stephane Jarny. Un gruppo formidabile, guidato con energia ed empatia da Maria De Filippi, capace di realizzare una serata perfetta per l’ammiraglia Mediaset. Grazie a tutti!".

Gli ascolti tv di sabato 19 marzo 2022

Per quanto riguarda le altre reti, su Rai2 FBI è stato seguito da 1.012.000 spettatori (4.5%) e Tg2 Dossier da 628.000 (3.3%). Su Italia 1 Freedom presenta: Misteri Irrisolti hanno intrattenuto 885.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Quinta Dimensione – Il Futuro è già Qui ha raccolto davanti al video 1.023.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%. Su Rete4 Attraverso i Muri: Storie al Tempo della Pandemia ha raggiunto 237.000 spettatori con l’1.2% di share. Su La7 In Onda – Prima Serata, in onda dalle 21.22 alle 22.27, ha interessato 909.000 spettatori con il 4% e a seguire Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 328.000 spettatori con uno share del 2.6%. Su Tv8 le Qualifiche del Gran Premio di Formula 1 del Bahrain ha raccolto 857.000 spettatori con il 3.8%. Su Nove Denise ha raccolto 255.000 spettatori e l’1.2di share.