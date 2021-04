Ascolti tv, ‘Amici’ inarrestabile: doppiata la replica di ‘Sotto Copertura’

Sfiora il 26% di share la quarta puntata del talent di Maria De Filippi in onda sabato 10 aprile, risultato ben lontano da quello ottenuto da Rai1

La quarta puntata di ‘Amici’ conferma ancora, qualora ce ne fosse bisogno, il successo di un talent che fa di Canale 5 la rete pigliatutto del sabato sera. 5.734.000 telespettatori, pari al 25,96% di share, sono stati gli spettatori sintonizzati sull’ammiraglia Mediaset, ben lontana dal risultato ottenuto dalla concorrenza di Rai1 che ha ottenuto 3.125.000 telespettatori (13,83%) con la replica di 'Sotto Copertura - La Cattura di Zagaria', interpretato da Claudio Gioè. In terza posizione si colloca poi Rai3 che con 'Città Segrete' ha raccolto davanti al video 2.248.000 telespettatori pari al 9,42% di share, in crescita rispetto alla scorsa puntata.

Ascolti tv di sabato 10 aprile 2021

Appena fuori dal podio Rai2 che con 'F.B.I' ha totalizzato 1.364.000 telespettatori e il 5,07% di share e, a seguire, con 'Blue Bloods' 1.300.000 e il 4,84% e con 'Instinct' 947.000 e il 3,86%. Su Italia 1 'Wonder Park' ha conquistato 1.133.000 telespettatori e il 4,26% mentre Retequattro con 'Bernadette: Miracolo a Lourdes' ha registrato 987.000 telespettatori e il 3,97% di share. Su La7 'Before the Flood' è stato visto da 489.000 telespettatori pari all'1,89% di share, mentre Nove con 'Matteo Messina Denaro - Il Superlatitante' ha conquistato 453.000 telespettatori e l'1,71% di share. Tv8 chiude la classifica con 'Destini incrociati' seguito da 262.000 telespettatori con l'1,1% di share.