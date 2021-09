Ascolti tv, Anna Valle batte Julia Roberts

Alla 29esima replica in 29 anni, l'impresa non è riuscita. Pretty Woman su Rai1 ha perso la sfida degli ascolti con Luce dei Tuoi Occhi, nuova fiction di Canale 5. Julia Roberts è stata quindi sconfitta da Anna Valle.

Luce dei Tuoi Occhi supera Pretty Woman

2.786.000 telespettatori e il 13,90% di share per il classico del 1990 diretto da Garry Marshall, contro i 3.231.000 telespettatori (share 15,79%) della miniserie Mediaset, che si è così aggiudicata la serata Auditel. Netto il calo rispetto allo scorso anno, per Pretty Woman, quando l'Auditel segnò 3.806.000 telespettatori e il 15,74% di share. Il 13 aprile 1992 la prima storica messa in onda, con 10.388.000 telespettatori e il 37,08% di share. Da allora Rai1 ha sempre trasmesso Pretty Woman, quasi ogni anno, saltando solo il 1993, il 1999, il 2007, il 2013, il 2016 e il 2018, ma in molte occasioni (1994, 1995, 2006, 2008, 2017) ha bissato, mandandolo in onda 2 volte nel corso dello stesso anno. L'ascolto più basso il 17 settembre 2017, con appena 1.575.000 telespettatori, ma solo e soltanto perché trasmesso al pomeriggio e non in prima serata.

Rispetto al debutto di Vite in fuga, serie Rai andata in onda nel 2020, Luce dei Tuoi Occhi con Anna Valle ha invece debuttato con ascolti leggermente inferiori. 4.103.000 telespettatori e uno share del 16,9%, per l'esordio su Rai 1 lo scorso 22 novembre.

Delude Honolulu

Per il resto, bene Chi l'Ha Visto su Rai3 con 1.923.000 telespettatori e il 9,93% di share, così come la nuova stagione de L’Ispettore Coliandro su Rai2, vista da 2.115.000 telespettatori (share 9,92%). Ha deluso Honolulu, nuovo programma comico di Italia 1, che ha esordito con 887.000 telespettatori e uno share del 4,73%, ovvero quasi quanto fatto da Zona Bianca su Rete 4, con 701.000 telespettatori e uno share del 4%.