Ascolti tv, Amadeus vs Maria De Filippi: chi ha vinto tra Arena Suzuki e Tu sì que vales

Ascolti tv, chi ha vinto la prima sfida di questa nuova stagione televisiva? Sabato 17 settembre 2022, con Amadeus che su Rai1 ha presentato la prima delle tre serate dedicate alle hit del passato e Maria De Filippi che su Canale5 è tornata con la collaudatissima squadra di Tu sì que vales, è ufficialmente iniziato il periodo dei programmi più popolari della tv. Il pubblico è tornato così a dividersi principalmente tra le offerte delle due ammiraglie nella prima serata, decretando nel primo appuntamento la vittoria di Tu sí que vales, con 3.864.000 spettatori pari al 28.24% di share. La prima puntata di Arena Suzuki ‘60 ‘70 ‘80 e '90 ha conquistato, invece, 3.093.000 spettatori e il 21.81% di share.

Ascolti tv di sabato 17 settembre 2022

Per quanto riguarda le altre reti, su Rai2 TG2 Post ha catturato l’attenzione di 537mila spettatori (3.32%), su Italia1 Pan – Viaggio sull’Isola che non c’è ha intrattenuto 481mila spettatori con il 3.16% di share, su Rai3 Indovina chi Viene a Cena ha raggiunto 607.000 spettatori (share del 3.85%) e su Rete4 Inside Man è stato visto da 629mila spettatori con il 4.42% di share. La7 con In Onda Prima Serata ha ottenuto 714mila spettatori con il 4.45%, su Tv8 Il Socio è stato seguito da 180mila spettatori con l’1.3% di share. Sul Nove Erba – Storia di un Massacro segna 217mila spettatori (1.6%).