Ascolti tv, "Ballando con le stelle" vince con numeri eccezionali: tutti i dati

Un sabato televisivo diverso dai soliti quello di ieri, 26 novembre 2022. I palinsesti di Rai1, modificati per via della partita dei Mondiali di calcio tra Argentina e Messico, hanno indotto l'inizio di Ballando con le stelle dopo le ore 22, mettendolo in concorrenza con il film di Canale 5 Come un gatto in tangenziale iniziato - come tutte le prime serate Mediaset - alle ore 21.30. Il risultato è stato formidabile per la squadra di Milly Carlucci: la puntata del dance show, che non ha comportato l'eliminazione di alcuna coppia, ma è stata comunque segnata dagli scontri verbali tra i giudici, è stata seguita da 3.504.000 spettatori pari al 34% di share che rappresenta una soglia mai raggiunta in questa edizione dal programma.

Prima di Ballando, il match Argentina-Messico ha totalizzato il 31.6% di share con 6.357.000 spettatori. Su Canale 5, invece, il film Come un gatto in tangenziale si è fermato a 2.122.000 spettatori pari al 12.5% di share.

Gli ascolti tv di sabato 26 novembre 2022

Per quanto riguarda le altre reti, su Rai2 TG2 Post informa ha raggiunto 858.000 spettatori (4.6%), su Italia 1 Kung Fu Panda 910.000 spettatori (5.1%), su Rai3 Sei Pezzi Facili 852.000 spettatori pari ad uno share del 5.2%. Su Rete4 She Saved Me – Sopravvissuta ha interessato 630.000 spettatori con il 3.8% di share, su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare 401.000 spettatori con uno share del 2.6% e su TV8 Creed II 267.000 spettatori con l’1.7%.