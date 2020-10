‘Ballando’ contro ‘Tu sì que vales’: i risultati della sfida tra Milly Carlucci e Maria De Filippi

Ballando con le stelle vs Tu sì que vales: chi ha vinto la sfida degli ascolti tv di sabato 3 ottobre 2020? Come sempre l’interrogativo si risolve alla luce dei dati Auditel del giorno seguente che anche stavolta attribuiscono la vittoria al programma di Canale 5 che ha tra i suoi giudici e autori Maria De Filippi.

In onda dalle 21.35 alle 24.45, il talent show ha raccolto davanti al video 4.194.000 spettatori pari al 23.62% di share (presentazione 4.323.000 – 18.77% e Buonanotte di Tú sí que vales 1.592 – 20.17%), superando il dance show di Rai1 condotto da Milly Carlucci che, in onda dalle 21.29 alle 24.48, ha interessato 3.795.000 spettatori pari al 21.34% di share (‘Ballando tutti in pista’, in onda dalle 20.44 alle 21.25, ha conquistato 3.791.000 spettatori pari al 16.69% di share).

Ascolti tv di sabato 3 ottobre 2020

Per quanto riguarda le altre reti, su Rai2 S.W.A.T. è stato seguito da 1.188.000 spettatori (5.16%) nel primo episodio e 1.214.000 (5.48%) nel secondo. Su Italia 1 L’Era Glaciale – In Rotta di Collisione ha raggiunto 1.106.000 spettatori (5.08%), su Rai3 Questione di Karma 932.000 spettatori pari ad uno share del 4.4%; su Rete4 Die Hard – Vivere o Morire ha raccolto 730.000 spettatori con il 3.65% di share, mentre su La7 Il Socio ha registrato 492.000 spettatori con uno share del 2.60%. Su Tv8 La Tela dell’Assassino ha raccolto 207.000 spettatori con lo 0.97% e su Nove Spaccio Capitale ha raccolto 236.000 spettatori e l’1.07% di share