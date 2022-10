Ascolti tv, chi ha vinto tra Ballando con le stelle e Tu sì que vales

Ascolti tv di sabato 29 ottobre 2022: chi ha vinto la sfida tra Ballando con le stelle e Tu si que vales? Anche ieri la prima serata del sabato sera ha visto battersi le due ammiraglie Rai e Mediaset con lo scontro tra il dance show condotto da Milly Carlucci e il programma dedicato a curiosi talenti in gara, con Maria De Filippi e la sua squadra composta da Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari.

Il riscontro registrato dai dati Auditel ha visto il pubblico preferire Tu si que vales che, dalle 21:23 alle 00:56, ha raccolto davanti al video 4.190.000 spettatori con uno share del 28.6%. Ballando con le stelle, invece ha conquistato 3.439.000 spettatori pari al 23.8% di share, un risultato leggermente inferiore a quello della scorsa settimana dove il programma di Milly Carlucci aveva ottenuto 3.723.000 spettatori pari al 25.6% di share.

Gli ascolti di sabato 29 ottobre 2022

Per quanto riguarda le altre reti, Su Rai2 Blue Bloods ha interessato 841.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 Sing ha intrattenuto 558.000 spettatori pari al 3.2%. Su Rai3 la nuova edizione di Sapiens – Un solo pianeta parte da 745.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete4 Dunkirk totalizza un a.m. di 405.000 spettatori (2.4%). Su La7 In Onda – Prima Serata ha registrato 654.000 spettatori con il 3.5%. A seguire Brubaker è visto da 199.000 spettatori con l’1.4%. Su Tv8 4 Hotel segna 295.000 spettatori (1.6%). Sul Nove la replica di Lady Gucci – La storia di Patrizia Reggiani è seguita da 193.000 spettatori (1.1%).