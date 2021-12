Ascolti tv, boom per il finale di Blanca: è record

Numeri record per Blanca, che chiude in bellezza e si prepara per una seconda attesissima stagione. L'ultima puntata della fiction di Raiuno con Giuseppe Zeno e Maria Chiara Giannetta - ispirata all'omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi, che racconta il sogno di una giovane donna non vedente di diventare consulente della polizia - ha stravinto il prime time di ieri sera con 5.836.000 spettatori e il 27.94% di share.

Al secondo posto il film Il Primo Natale su Canale 5, con 3.339.000 spettatori e il 15.95% di share. Terzo piazzamento per Le Iene Show su Italia 1, con 1.238.000 spettatori e il 7.92%.

Ascolti tv di martedì 21 dicembre: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: Cartabianca su Raitre ha totalizzato 1.190.000 spettatori pari a uno share del 6.11%, The Bourne Identity su Rete 4 ha registrato 752.000 spettatori e uno share del 3.66%, Atlantide Files - Le Grandi Battaglie su La7 ha raccolto davanti al video 369.000 spettatori per uno share dell'1.89%), mentre Il Circolo degli Anelli Sotto l'Albero su Raidue è stato visto da 359.000 spettatori con uno share dell'1.96%. Chiudono Karate Kid - Per Vincere Domani su Tv8 (190.000 spettatori, share 0.94%) e Lara Croft: Tomb Raider sul Nove (164.000 spettatori, share 0.77%).