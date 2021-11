Ascolti Tv, Bohemian Rhapsody batte tutti

Insuperabile Freddie Mercury. Bohemian Rhapsody, in prima tv e con interruzioni pubblicitarie a dir poco criticate sui social, ha fatto sua la serata Auditel, sbancando gli ascolti tv del mercoledì sera. 5.031.000 telespettatori con il 24.3% di share per il film diretto da Byan Singer, già campione d'incassi in sala con quasi 30 milioni di euro incassati nel lontano 2018.

Ai saluti "Storia Di Una Famiglia Per Bene"

Nettamente superata la concorrenza di Canale 5 con Storia Di Una Famiglia Per Bene, che ha chiuso la sua prima stagione con 3.496.000 telespettatori e il 17.1% di share. La fiction Mediaset era partita con 3.156.000 telespettatori, crescendo con il passare delle settimane. Bene Chi l'ha visto su Rai3, con 1.683.000 telespettatori e l'8.13% di share, con Non è l'Arena che ha fatto sua la sfida dei talk. 808.000 telespettatori e share al 4.64% per La7, con Zona Bianca su Rete4 ferma ai 600.000 telespettatori, con uno share al 3.44%. Su Rai2 in calo rispetto all'esordio Mare Fuori 2, visto da 993.000 telespettatori (share 4.16%), mentre su Italia 1 Wolverine: l’Immortale ha interessato 897.000 telespettatori, con uno share al 4.17%.

Su Tv8 X Factor 2021 è stato visto da 291.000 telespettatori (share 1.5%), mentre 277.000 telespettatori (share 1.2%) si sono soffermati sul Nove con Accordi & disaccordi. Da segnalare nell'access prime time il continuo dominio de I Soliti Ignoti nei confronti di Striscia la Notizia. 5.273.000 telespettatori su Rai1, con il 21.6% di share, rispetto ai 3.749.000 telespettatori con il 15.4% di share per Canale 5.