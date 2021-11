Ascolti Tv, boom Blanca al debutto

L'ennesimo trionfo della fiction Rai. Blanca ha sbancato l'Auditel del lunedì sera, facendo segnare l'ascolto tv più alto di stagione, se si escludono le partite di calcio. 5.672.000 telespettatori e il 26% di share per la nuova serie diretta da Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli, liberamente tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi e con protagonista assoluta Maria Chiara Giannetta.

Sconfitto il GF Vip

Sconfitto ma in leggera crescita il Grande Fratello Vip, andato avanti quasi fino alle 02 di notte. 3.138.000 telespettatori e il 20.6% di share per Alfonso Signorini, 7 giorni fa arrivato al 19,02%. Medaglia di bronzo per Report, su Rai3, visto da 1.773.000 telespettatori con il 7.7% di share, mentre su Italia1 Jack Ryan – L’iniziazione ha intrattenuto 1.162.000 telespettatori (share al 5.1%).

Su Rete 4 Quarta Repubblica è stato visto da 826.000 telespettatori con il 4.7% di share, mentre su Rai2 Sotto il Vulcano ha intrattenuto 864.000 spettatori, pari al 3.7% di share. Su La7 Grey’s Anatomy è stato visto da 357.000 spettatori con uno share dell’1.6%, mentre su Tv8 The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro ha intrattenuto 228.000 telespettatori con l’1.1%. Su Nove, infine, Little Big Italy ha interessato 390.000 telespettatori con l’1.7% di share.