Ascolti Tv, boom Imma Tataranni 2 al debutto

La seconda stagione di Imma Tataranni ha sbancato l'Auditel di prima serata, consentendo a Rai1 di stravincere la sfida degli ascolti tv. Ben 5.235.000 telespettatori hanno seguito il ritorno della sostituta procuratrice, con uno share al 24.7%. Schiantata la concorrenza, lontanissima sia in termini di 'teste' che di share.

Male Canale 5

Aquaman, film DC Comics andato in onda su Canale 5, non è andato oltre i 1.557.000 telespettatori, con uno share all'8.8%. Numeri da incubo per la prima rete Mediaset, mentre può ritenersi parzialmente soddisfatta Rai2. Il ritorno de Il Collegio è stato visto da 1.719.000 telespettatori, con uno share all'8.5%. Una boccata d'ossigeno per la seconda rete Rai, lunedì sera precipitata negli ascolti con Quelli che il Calcio, ma l'allarme rimane costante, perché lo scorso anno la quinta stagione de Il Collegio partì con 2.520.451 telespettatori e l'11,59% di share.

La sfida dei Talk

Su Italia 1 Le Iene in calo con 1.263.000 telespettatori, al 7.7% di share, mentre su La7 DiMartedì ha interessato 1.062.000 telespettatori, con il 5.1% di share. #Cartabianca su Rai3 è stato visto da 875.000 telespettatori, con il 4.2% di share, mentre Fuori dal Coro su Rete 4 è arrivato agli 833.000 telespettatori, con uno share al 4.8%. A chiudere gli ascolti della tv generalista Game of Talents su Tv8, visto da 453.000 telespettatori (share 2.1%) e Attacco al potere – Olympus Has Fallen su Nove, che ha interessato 331.000 telespettatori (share 1.5%).

Da segnalare il record stagionale fatto registrare da I Soliti Ignoti con Amadeus su Rai1, ieri sera visto da 5.283.000 telespettatori con il 21,7% di share. Lontanissima la concorrenza di Striscia la Notizia, ferma ai 3.466.000 telespettatori con il 14,1% di share.