Ascolti tv, com'è andata la prima puntata di "Boomerissima" con Alessia Marcuzzi

Martedì 10 gennaio 2023 ha segnato il ritorno in tv di Alessia Marcuzzi dopo una lunga pausa successiva all'addio a Mediaset. Il suo programma ha fatto il suo esordio nella prima serata di Rai2, conquistando un ottimo seguito sui social dove l'hashtag #Boomerissima è stato tra i più cliccati. Ma com'è andata la prima puntata in termini di telespettatori sintonizzati e share? I dati Auditel hanno registrato 1.310.000 spettatori, pari al 7.4%, per il debutto del format che ha messo a confronto (anche in toni piuttosto accesi) boomers e millenials.

Ad aggiudicarsi la serata è stato Canale5 con la partita Inter-Parma di Coppa Italia che ha incollato davanti al video 3.815.000 spettatori con uno share del 19.3%, mentre su Rai1 Il Nostro Generale ha interessato 3.411.000 spettatori pari al 17.5% di share.

Gli ascolti tv di marted' 10 gennaio 2023

Per quanto riguarda le altre reti, su Italia1 Le Iene Show ha raccolto 1.278.000 spettatori e i l’8.8%, su Rai3 #Cartabianca 811.000 spettatori con il 4.6%, su Rete4 Fuori dal Coro 716.000 spettatori (4.7%). Su La7 DiMartedì ha interessato 1.144.000 spettatori pari al 6.4%, Tv8 Un Natale di cioccolato 590.000 (2.9%) e sul Nove The November Man è visto da 276.000 spettatori (1.4%).