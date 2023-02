Ascolti tv, chi ha vinto tra "Buongiorno, Mamma!" e lo speciale Pooh

Ottimo esordio per "Buongiorno, Mamma!". La prima puntata della fiction con Raoul Bova, in onda su Canale 5, ha vinto il prime time di mercoledì 15 febbraio con 3.458.000 telespettatori e il 21,2% di share. Su Rai 1 "I Pooh – Un attimo ancora" ha ottenuto invece 2.575.000 telespettatori e il 14,1% mentre "Chi l’ha visto?" di Rai 3 si è piazzato al terzo posto grazie a 1.808.000 telespettatori e il 10,7% di share.

Su Rai 2 la prima puntata della serie "Mare Fuori 3" ha totalizzato 1.204.000 telespettatori e il 7,5% di share (nel dettaglio, il primo episodio ha registrato 1.387.000 telespettatori e il 7% e il secondo 1.187.000 e il 7,5%). Su Italia 1 il film "La fredda luce del giorno" è stato visto da 1.052.000 telespettatori pari al 5,5% mentre "Atlantide – Nel regno dell'omertà – I misteri di Matteo Messina Denaro" su La7 ha conquistato 649.000 telespettatori e il 3,4%. Retequattro con "Controcorrente" ha interessato 504.000 telespettatori con il 3,5% e Tv8 con "Name That Tune – Indovina la canzone – Best moments" ne ha ottenuti 400.000 con il 2,4%. Chiude la classifica del prime time di ieri Nove con il film "Non-Stop", seguito da 359.000 telespettatori pari al 2% di share.

Ascolti tv, le altre fasce

"Soliti Ignoti – Il ritorno" su Rai 1 ha conquistato la fascia dell'access prime time con 4.701.000 telespettatori e il 22,1% di share, mentre "Striscia la notizia" su Canale 5 ne ha ottenuti 3.965.000 pari al 18,8%. La rete ammiraglia Rai ha vinto anche nel preserale con "L'Eredità" che ha totalizzato 4.612.000 telespettatori e il 26,1%. Canale 5 con "Avanti un altro!" ha registrato invece 3.771.000 telespettatori con il 22,1% di share.

Nel complesso le reti Mediaset hanno vinto in prima serata, con 8.316.000 telespettatori e il 40,33% di share, in seconda serata con il 43,15% e 3.889.000 telespettatori, e nelle 24 ore con 3.380.000 telespettatori e il 39,68% di share.