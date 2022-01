Ascolti tv, salta Tali e Quali Show e C’è Posta per Te travolge la concorrenza: i numeri da record

È stato un sabato eccezionale anche dal punto di vista televisivo quello del 29 gennaio 2022, comprensibilmente occupato in gran parte dall’elezione del Presidente della Repubblica che ha confermato Sergio Mattarella Capo dello Stato per la seconda volta. L’eccezionale designazione ha comportato un cambiamento del palinsesto in programma per Rai 1 che, al posto dell’attesa messa in onda dell’ultima puntata dello show condotto da Carlo Conti Tali e Quali, ha trasmesso lo speciale di Porta a Porta per l’elezione del Presidente della Repubblica.

Il cambiamento di programma ha fatto sì che un altro clamoroso successo si aggiungesse alla lunga lista dei numeri già registrati da C’è Posta per Te ogni sabato: la trasmissione di Maria De Filippi, infatti, ha tenuto incollati allo schermo 5.627.000 spettatori pari al 31.1% di share, circa due punti in più rispetto alla scorsa puntata. Porta a Porta – Tg1 Speciale, invece, è stata seguita da 1.660.000 spettatori (8.8% di share). Per quanto riguarda la puntata finale di Tali e Quali Show, Carlo Conti ha fatto sapere che sarà sua premura avvisare il pubblico della prossima messa in onda.

Gli ascolti tv di sabato 29 gennaio 2022

Per quanto riguarda le altre reti, su Rai2 FBI è stato seguito da 1.173.000 spettatori (4.8%) e FBI International da 1.314.000 (5.6%). Su Italia 1 Cattivissimo Me 3 ha intrattenuto 1.136.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 La Conferenza ha raccolto davanti al video 1.076.000 (5.1%). Su Rete4 Speciale Quarta Repubblica Quirinale ha totalizzato 813.000 spettatori con il 3.7% di share. Su La7 In Onda – Speciale Quirinale ha registrato 1.142.000 spettatori con uno share del 4.9%. Su Tv8 Un Marito per Natale ha raccolto 374.000 spettatori con l’1.7%. Su Nove Il Cacciatore di Anoressiche ha raccolto 243.000 spettatori e l’1% di share.