Ascolti tv, chi ha vinto tra "C'è posta per te" e "Tale e Quale Sanremo"

Sfida tra giganti ieri sera in tv. A contendersi lo scettro degli ascolti tra Mediaset e Rai, Maria De Filippi con C'è posta per te e Carlo Conti con uno speciale del suo Tale e Quale dedicato a Sanremo. Chi ha premiato il pubblico?

A vincere è C'è posta per te con 4.086.000 spettatori e uno share del 27.7%, ma l'ondata di successo del Festival si fa sentire e porta a crescere il programma di Conti. La prima puntata di Tale e Quale Sanremo conquista 3.598.000 spettatori e uno share del 23.7%, andando in onda fino alle 00:37 (il programma di Canale 5 invece fino alle 00:50, dunque quasi sempre in sovrapposizione). Al terzo posto Rai 2 con F.B.I., che registra 804.000 spettatori pari a uno share del 4.5%.

Ascolti tv di sabato 18 febbraio: prime time

A seguire Biancaneve e il cacciatore su Italia 1 con 773.000 spettatori e il 4.6% di share, Sapiens - Un solo pianeta su Rai 3 con 681.000 spettatori e il 4.2% di share, I due superpiedi quasi piatti su Rete 4 con 632.000 spettatori e il 3.8% di share, 4 Ristoranti su Tv8 con 340.000 spettatori pari all'1.9% di share. Chiudono La7 con La grande fuga, seguito da 313.000 spettatori con il 2% di share, e Nove con Frecciarossa Final Eight, visto da 59.000 spettatori pari a uno share dello 0.3%.