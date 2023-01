Ascolti tv, chi ha vinto tra C'è posta per te e Tali e Quali Show

La prima serata di ieri, sabato 14 gennaio, ha visto sfidarsi sulle reti ammiraglie Rai e Mediaset, Carlo Conti e Maria De Filippi. Il primo su Rai 1 con Tali e Quali Show mentre la De Filippi, su Canale 5 ha condotto il suo storico programma del sabato sera C'è posta per te. Chi ha vinto tra i due? A conquistare maggiormente il pubblico, ieri sera, è stata Maria De Filippi con C'è posta per te che, dalle 21:26 alle 00:37, ha raccolto davanti al video 4.895.000 spettatori con uno share del 30.4%. Tali e Quali, invece, in onda dalle 21:33 alle 00:11, ha conquistato 3.508.000 spettatori pari al 20.5% di share.

Ascolti tv, come è andata sugli altri canali

Su Rai2 Blue Bloods ha interessato 794.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Cattivissimo me 3 ha intrattenuto 957.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Città Segrete sigla 996.000 spettatori con il 5.8%. Su Rete4 Ore 15:17 – Attacco al treno totalizza un a.m. di 618.000 spettatori (3.3%). Su La7 Sotto il segno del pericolo ha registrato 465.000 spettatori con il 2.6%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 309.000 spettatori (1.6%) e 4 Hotel 294.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Costa Concordia – Trappola in mare è seguito da 246.000 spettatori (1.3%).