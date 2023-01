Ascolti tv, chi ha vinto tra C'è posta per te e Tali e Quali Show

Ascolti tv sabato 21 gennaio 2023, chi si è aggiudicata la prima serata? Anche questa settimana, la sfida televisiva ha contrapposto le reti ammiraglie Rai e Mediaset con i due programmi Tali e Quali Show e C'è posta per te condotti da due volti popolari dello spettacolo, come Carlo Conti e Maria De Filippi. Ad ottenere la maggioranza del pubblico è stato C'è posta per te che ha sfondato il numero eccezionale dei 5 milioni di telespettatori superando il risultato della scorsa settimana: in particolare, sono stati 5.036.000 gli spettatori sintonizzati, pari a uno share del 31.1%. Su Rai1, invece, Tali e Quali ha conquistato 3.523.000 spettatori, pari al 20.5% di share che resta invariato rispetto alla scorsa puntata.

Ascolti tv di sabato 21 gennaio 2023

Per quanto riguarda le altre reti, su Rai2 F.B.I. ha interessato 730.000 spettatori (3.8%), su Italia1 la prima tv di C’era una volta il principe azzurro ha intrattenuto 596.000 spettatori (3.1%), su Rai3 Città segrete 1.250.000 spettatori con il 7.1%. Su Rete4 Il corriere – The Mule ha raggiunto 551.000 spettatori (3%), su La7 Al vertice della tensione 453.000 spettatori e il 2.5%, su Tv8 4 Ristoranti 328.000 spettatori (1.7%), sul Nove Elon Musk – Il mondo ai miei piedi è seguito da 264.000 spettatori (1.7%).

Record di ascolti per Verissimo

Da segnalare anche il record di ascolti per l'appuntamento del sabato con Verissimo. Il programma condotto da Silvia Toffanin con ospiti - tra gli altri - Federico Fashion Style (che ha deciso di fare coming out) e Jolanda Renga con la sua prima apparizione televisiva, è risultato leader assoluto di fascia con 2.553.000 spettatori totali e il 22.9% di share individui (35% di share sui giovani 15-24enni). Bene anche “Verissimo giri di valzer” che ha registrato 2.405.000 spettatori e il 18.52% di share (19.36% di share sul target commerciale).