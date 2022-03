Ascolti tv: male il Cantante Mascherato e Più forti del destino, spettatori in calo

Il Cantante Mascherato sta continuando a perdere spettatori. Dopo l'esordio con i fiocchi con ben 3.502.000 telespettatori, la puntata di ieri sera non ha raggiunto neanche la quota di 3 milioni, fermandosi a 2.9 milioni di utenti ovvero il 16.4% di share. Non è andata meglio alla fiction di Canale5 "Più forti del destino" che raggiunge quota 2.4 milioni di spettatori.

Le serie tv Mediaset ancora non sono riuscite a fare il salto di qualità che invece la Rai ha fatto, per quanto riguarda il Cantante Mascherato quest'anno le polemiche intorno alla conduzione di Milly Carlucci sono molte. Questo potrebbe influire sugli ascolti, anche se - almeno per ora - l'edizione del programma per il prossimo anno è confermata.

Ascolti tv dell'11 marzo 2022

Bene per Fratelli di Crozza, sul Nove, che è riuscito a coinvolgere 1.3 milioni di utenti, e Quarto Grado che ha raggiunto quasi 1.5 milioni di spettatori (1.474.000 spettatori e il 8.9% di share). Propaganda Live su La7 ha sfiorato il milione di utenti (995.000 e il 6.3% di share).

Rai2 con N.C.I.S. ha totalizzato 1.139.000 spettatori (4.9%), con N.C.I.S. Hawaii 833.000 spettatori; Italia 1 con il film John Wick ha raggiunto il 6.1% di share con 1.309.000 spettatori, Rai 3 con E poi c’è Katherine ha coinvolto 846.000 telespettatori e il 3.9% di share; Tv8 con quattro Matrimoni ha ottenuto 287.000 spettatori e l’1.5% di share.