Ascolti tv, 'Carla' su Rai1 e 'All Together Now' su Canale 5: chi ha vinto

Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera, domenica 5 dicembre, con 'Carla', il film sulla vita di Carla Fracci interpretato da Alessandra Mastronardi che ha ottenuto 3.598.000 telespettatori e uno share del 17,7%.

Secondo gradino del podio per Rai3 con 'Che Tempo Che Fa': il talk con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto (segnato, tra le altre cose, anche dalla divertente gaffe sulla telefonata di auguri a Maria De Filippi) è stato seguito da 2.646.000 telespettatori (share dell'11,11%), mentre fermo al terzo posto resta Canale 5 con 'All Together Now', condotto da Michelle Hunziker, visto da 2.171.000 telespettatori, share 12,29%.

Ascolti tv, tutti i dati di domenica 5 dicembre 2021

Fuori dal podio su Rai 2 'N.C.I.S Los Angeles' ha realizzato 931.000, telespettatori e uno share del 3,89% mentre, sulla stessa rete, 'N.C.I.S. New Orleans' è stato visto da 879.000 telespettatori, (share del 3,95%). Su Italia1 il film 'Oblivion' ha totalizzato invece 857.000 telespettatori pari a uno share del 4,34%. Su Retequattro il programma 'Controcorrente - Prima serata' è stato visto da 697.000 telespettatori, (share 3,91%) mentre su La7 'Atlantide' ha interessato 571.000 telespettatori registrando uno share del 2,62%. Chiudono gli ascolti del prime time Tv8 con 'MasterChef Italia', seguito da 546.000 telespettatori (share del 3,3%), e Nove con 'I corti di Aldo, Giovanni e Giacomo', visto da 502.000 telespettatori (share del 2,7%).