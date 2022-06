Ascolti tv: crollano gli spettatori di Caterina Balivo e Canale 5

Rai 1 si conferma la rete più vista: con il film Modalità aereo ha conquistato 2.3 milioni di utenti (15.8% di share), male la serie tv su Canale 5 L’Ora - Inchiostro contro piombo che non riesce ad arrivare al milione e che segna un netto crollo rispetto alla scorsa settimana (ieri 7.1%, sette giorni fa 1.3 milioni di persone e 9.1% di share).

Chi l'ha visto totalizza 1.8 milioni di spettatori con il 14% di share, malissimo per il programma di Caterina Balivo, Chi vuole sposare mia mamma?, che su Tv8 non riesce a replicare gli ascolti della scorsa puntata (400mila utenti) e si ferma a 344mila persone. Un inizio non proprio entusiasmante per il ritorno sulle scene di Balivo. La conduttrice ha spiegato più di una volta di aver lasciato la tv durante il lockdown per stare vicina alla sua famiglia,

Ascolti tv di mercoledì 29 giugno

Rai 1: il film Modalità aereo 2.311.000 spettatori e ha avuto il 15.8% di share;

Rai 2: Nuoto i Mondiali di Budapest 887.000 spettatori (5.6%), La Signora di Purity Falls 353.000 (2.8%).

Rai 3: Chi l’ha visto? ha convinto 1.843.000 spettatori (14%);

Canale 5: L’Ora Inchiostro contro piombo 989.000 spettatori (7.1%);

Italia 1: Chicago Fire 1.149.000 spettatori (8.2%);

Rete 4: Controcorrente 568.000 spettatori (5%);

La7: Atlantide 453.000 spettatori (4.2%);

Tv8:Chi vuole sposare mia mamma? 344.000 spettatori (2.3%);

Nove: Comici in Prova 221.000 spettatori (1.5%).