Ascolti tv: non c'è gara, la Champions batte a mani basse la concorrenza

Canale 5 imbattibile con la messa in onda della finale di Champions League Liverpool – Real Madrid. Ben 6.1 milioni di telespettatori l'hanno seguita per uno share pari al 33.7%. Nessun rivale per Mediaset sabato 28 maggio. Su Rai1, la diretta competitor, il film Tutti in piedi è stato visto da 2 milioni di spettatori (11.6%), mentre su Italia1 il famoso Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre, ha raggiunto quasi 1 milione di utenti.

Ascolti tv di sabato 28 maggio: prime time

Rai2, Le regole della pazzia: 821.000 spettatori (4.3%).

Rai3, Sapiens, un solo pianeta: 656.000 spettatori (3.9%).

Italia 1, Mrs. Doubtfire Mammo per sempre: 956.000 spettatori (5.6%)

Rete 4, Banana Joe: 918.000 telespettatori (5.1%)

La 7, Sotto il segno del pericolo: 467.000 persone (2.7%)

Tv 8, The Princes and the Press – I segreti dei Windsor: 154.000 persone (0.8%)

Nove, Lady Gucci – La storia di Patrizia Reggiani: 350.000 utenti (1.9%)