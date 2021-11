Ascolti Tv, Che Tempo che Fa boom con Lady Gaga

Una domenica sera segnata dal ritorno di Lady Gaga sulla tv italiana, 12 anni dopo la prima e ultima volta. Se all'epoca fu Simona Ventura ad intervistare la popstar, questa volta l'onore è toccato a Fabio Fazio, chiamato oggi a brindare il bagno Auditel del suo Che Tempo che Fa. 3.600.000 telespettatori e il 14,5% di share per Rai3, seconda rete di serata grazie proprio al traino della cantante, protagonista assoluta di House of Gucci di Ridley Scott, in uscita al cinema il prossimo 16 dicembre. Picco di 4,6 milioni e del 18,2% per Che tempo che Fa, con record stagionale social di 584 mila interazioni.

Vince Cuori

Poco meglio di Fazio ha fatto Cuori, fiction di Rai1 vista da 3.893.000 telespettatori, con il 17,9% di share, ma Che Tempo che Fa ha battuto persino la concorrenza di Canale 5. All Together Now continua infatti a faticare. Solo 2.584.000 telespettatori con il 12,5% di share per Michelle Hunziker, mentre non ha fatto breccia tra gli italiani il match Berrettini-Zverev alle ATP Finals di Torino, che ha interessato 1.116.000 telespettatori con il 4.6%. Su Italia 1 Sherlock Holmes – Gioco di Ombre è stato visto da 811.000 spettatori con il 3.9% di share, mentre su Rete 4 Controcorrente ha interessato 767.000 spettatori con il 4% di share. Atlantide su La7 è stato visto da 421.000 spettatori con il 2.5% di share, con 1.162.000 spettatori (5.1% di share) che hanno visto su Tv8 il Gran Premio di Formula1 del Brasile. Sul Nove Anna and the King ha interessato 254.000 spettatori (1.3%).

Al pomeriggio, il 16,50% e il 15,70% per le due parti di Domenica In su Rai1, mentre su Canale 5 Amici 21 ha toccato il 19,10%. Da noi a ruota libera si è fermato al 13% di share, con Verissimo tra il 15.4% e il 18.4%.