Ascolti record per Fazio con Papa Francesco; boom per Mara Venier: i dati di domenica 6 febbraio 2022

Puntata storica per Che Tempo Che Fa quella di domenica 6 febbraio 2022 che, all’indomani della diretta, registra il prevedibile effetto dell’intervista all’ospite più illustre di sempre, Papa Francesco. Il talk di Rai 3 condotto da Fabio Fazio ha registrato numeri fuori dall'ordinario: 6.731.000 spettatori e uno share del 25.4% sono i dati relativi all’eccezionale serata che per circa un’ora ha avuto protagonista il pontefice in collegamento dai suoi appartamenti a Santa Marta.

L’evento di tale portata ha comprensibilmente ridotto l’attenzione per la prima puntata di stagione de L’Amica Geniale che su Rai 1 ha ottenuto l’attenzione di 4.650.000 spettatori pari al 20.6% di share. Su Canale 5, invece, Avanti un altro… Pure di Sera! ha raccolto davanti al video 2.484.000 spettatori pari all’11.6% di share.

Boom per Domenica In speciale Sanremo

Da segnalare anche gli ottimi dati relativi a Domenica In che, con lo speciale dedicato a Sanremo, è stata seguita da 5.418.000 spettatori (30.4%) nella prima parte, da 5.207.000 spettatori (31.3%) nella seconda e da 5.148.000 spettatori (29%) nella terza. Su Canale 5 Amici ha raccolto 2.559.000 telespettatori (14.9%), mentre Verissimo Domenica 2.265.000 (13.7%) nella prima parte e 2.330.000 (12.8%) nella seconda.