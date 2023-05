Ascolti tv, come è andata l'ultima puntata di Che tempo che fa

Che tempo che fa saluta il pubblico Rai dopo vent'anni, insieme al suo ideatore e conduttore, Fabio Fazio, che dalla prossima stagione televisiva approderà sul Nove. L'ultima puntata del talk show di Rai 3 vince il prime time di ieri, domenica 28 maggio, grazie a 2.772.000 spettatori e uno share pari al 15,42% (il segmento Il Tavolo ha registrato 2.134.000 spettatori e il 16,80% di share).

Al secondo posto Rai 1 con il film Sorelle, che ha conquistato 2.193.000 telespettatori per uno share del 13,63%, mentre al terzo posto troviamo Canale 5 con Ma cosa ci dice il cervello, che ha totalizzato 2.124.000 telespettatori e uno share del 12,09%.

Ascolti tv di domenica 28 maggio: prime time

A seguire, tra gli ascolti del prime time: GialappaShow su Tv8 con 858.000 telespettatori e uno share del 4,88%, Oblivion su Italia 1 con 783.000 telespettatori e uno share del 4,71%, Le ali della libertà su Rete 4 con 712.000 telespettatori pari a uno share del 4,72%, In onda su La7 con 426.000 telespettatori pari a uno share del 2,29%. Chiudono la finale del torneo di rugby Peroni Top 10 (Rovigo vs. Petrarca Padova) su Rai 2 con 409.000 spettatori e il 2,29% di share e Little Big Italy su Nove con 294.000 telespettatori e uno share dell'1,63%.