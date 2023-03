Ascolti tv: chi ha vinto tra "The Voice Senior" e "Buongiorno Mamma"

La finale di 'The Voice Senior' in onda su Rai1 ha vinto gli ascolti della prima serata di ieri con 3.644.000 telespettatori e il 23,6% di share. La serie 'Buongiorno, Mamma! 2' su Canale 5 ha totalizzato invece 2.867.000 telespettatori e il 17,4% di share, mentre per il terzo posto è testa a testa tra Nove, che con Fratelli di Crozza ha ottenuto 1.093.000 telespettatori e il 5,8% di share, e Retequattro dove 'Quarto Grado' è stato visto da 1.083.000 telespettatori pari al 7,5%.

Su Italia 1 il film 'John Wick - Capitolo 2' ha raccolto 946.000 telespettatori e il 5,3% di share, seguito da 'Propaganda Live' che su La7 ha conquistato 833.000 telespettatori e il 5,8%, mentre su Rai2 'N.C.I.S.' ha interessato 814.000 telespettatori con il 4,1% e, a seguire, 'N.C.I.S. Hawaii' ne ha convinti 627.000 con il 3,6% di share. Su Rai3 il docufilm 'Souvenir d'Italie' ha registrato 504.000 telespettatori e il 2,7% mentre Tv8 con 'Alessandro Borghese Ristoranti' chiude la classifica del prime time di ieri con 369.000 telespettatori e l'1,9% di share.