Ascolti tv, chi ha vinto tra "Tu si que vales" e "Arena Suzuki"

Chi ha vinto la gara degli ascolti tv di ieri sera? Uno scontro all'insegna dell'intrattenimento quello andato in onda nella serata del 2 ottobre 2021. Da una parte le esibizioni straordinarie degli artisti di Tu si que vales su Canale 5, dall'altra la musica nostalgica dei cantanti degli anni '60, '70 e '80 ospitati da Amadeus su Rai Uno. Ad avere la meglio, in termini numerici, è stato lo show di Maria De Filippi, che ha collezionato 4.163.000 spettatori. Share dell’25.5%. In seconda posizione Arena Suzuki ’60, ’70, ’80, con 3.500.000 spettatori e share del 19.6%.

Lo scontro tra Tu si que vales e Arena Suzuki, dall'inizio

A colpire in particolare nella puntata di ieri di Tu si qua vales, l'esibizione dei Solasta, volati in finale in virtù dell'impatto visivo della loro performance (che ha fatto piangere Sabrina Ferilli, ndr). Tutti incollati alla televisione invece di fronte a Rai Uno al momento delle esibizioni di Tony Hadley, Marcella Bella, Fausto Leali e Sabrina Salerno.

Già la scorsa settimana Tu si que vales e Arena Suzuki se la sono giocata quasi alla pari, attestandosi rispettivamente a 3.805.000 telespettatori, (share 23.94%) per lo show di De Filippi e 3.873.000 telespettatori (21.87%) per Amadeus. Ieri la crescita ulteriore della trasmissione Mediaset, che continua a rivelarsi un vero e proprio colosso per l'intrattenimento del Biscione.

Il debutto di Anna Tatangelo alla conduzione

Attesissimi anche i dati di ascolto di Scene da un Matrimonio, trasmissione che ieri ha visto debuttare alla conduzione Anna Tatangelo: per le 1.962.000 telespettatori (15% di share). Un esordio che si può considerare buono, ma c'è da considerare che la concorrenza è (oer ora) spenta. Benissimo tra le giovani donne: 20.30% di share sul target 15-19 anni.

Leader assoluto di fascia invece Verissimo, ormai vera e propria certezza di ascolti per Canale 5: 1.864.000 gli spettatori (18% share). Inoltre, nella classifica dei programmi più discussi sui social ieri #verissimo si è posizionato al secondo posto (eventi sportivi esclusi).

Tutti gli ascolti tv di ieri sabato 2 ottobre 2021