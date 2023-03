Ascolti tv, chi ha vinto tra "The Voice Kids" e "C'è Posta per te"

Il sabato sera della tv ha visto sfidarsi sulle due reti ammiraglie Rai e Mediaset due titoli di punta e due grandi presentatrici. Da un lato Antonella Clerici che ha condotto la finale del talent show The Voice Kids e dall'altro Maria De Filippi con l'ultima puntata di C'è posta per te. Ma chi ha premiato il pubblico in fatto di ascolti? Quale programma è stato più seguito dagli italiani ieri sera 11 marzo 2023?

A vincere il prime time di sabato 11 marzo è C’è Posta per Te, in onda dalle 21:26 alle 00:45, che ha raccolto 4.388.000 spettatori con uno share del 29%. Segue The Voice Kids, vinto da Melissa Agliottone, in onda dalle 21:31 alle 00:34, che ha conquistato 3.510.000 spettatori pari al 22.7% di share.

Gli ascolti tv di sabato 11 marzo: prime time

Su Rai2 F.B.I. ha interessato 953.000 spettatori (5.1%) e F.B.I. International 771.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 Rex – Un cucciolo a palazzo ha intrattenuto 549.000 spettatori (3%). Su Rai3 Sapiens – Un solo pianeta sigla 969.000 spettatori con il 6%. Su Rete4 La preda perfetta – A Walk Among the Tombstones totalizza un a.m. di 517.000 spettatori (3.1%). Su La7 Il giocatore – Rounders ha registrato 400.000 spettatori con il 2.3%. Su Tv8 4 Hotel segna 287.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Il buono, il brutto, il cattivo è seguito da 270.000 spettatori (1.8%).