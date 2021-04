Ascolti tv, 'Chi l'ha visto?' fa il botto con Denise Pipitone

Numeri record per la trasmissione di Federica Sciarelli, su Rai Tre, che agguanta la fiction di Canale 5 'Svegliati amore mio'. Esordio sottotono per Simona Ventura con 'Game of Games' (ma solo nel risultato)

Italiani amanti del calcio. Dato per assodato il primo posto della partita Lituania-Italia, su Rai Uno, valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2022, che ha conquistato 5.972.000 spettatori pari al 21.7% di share, la sfida del prime time di mercoledì 31 marzo è stata avvincente e per nulla scontata. Un'offerta televisiva che non si vedeva da un po', soprattutto per la varietà dei contenuti.

Boom di ascolti per 'Chi l'ha visto?' su Rai Tre, con 3.520.000 spettatori pari ad uno share del 15.2%. Merito del promo lanciato dalla trasmissione - e ripreso da siti, stampa e tv - in cui si anticipava il confronto tra Denise Pipitone e Olesya Rostov, una ragazza ritrovata in Russia con un'età compatibile a quella della bambina scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo. Sicuramente, ma non solo. L'hype creato dalle anticipazioni è innegabile, ma sono bastati pochi minuti di programma a ricordare la dedizione di Federica Sciarelli - e di tutta la sua squadra - nei confronti di questa scomparsa e di come supporta da anni Piera Maggio, mamma di Denise. La professionalità della Sciarelli e la forte attenzione che il pubblico dimostra da sempre per questo drammatico caso, sono la conferma che il vero servizio pubblico non si piega "per un punto di share in più", come ha insinuato più di qualcuno, ma lo incassa meritatamente. A chiudere il podio, testa a testa, 'Svegliati amore mio', la fiction con Sabrina Ferilli che su Canale 5 ha registrato 3.586.000 spettatori pari al 14.7% di share.

Sottotono, seppure attesissimo, l'esordio di Simona Ventura con 'Game of Games' su Rai Due, che ha totalizzato 1.267.000 spettatori pari al 5.1% di share. Numeri che però non coincidono con l'esplosiva prova della conduttrice, perfetta padrona di casa e finalmente di nuovo al timone di un programma tutto suo.

Ascolti tv di mercoledì 31 marzo: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti della prima serata: Italia 1 con 'Jack Reacher - Punto di non ritorno' che ha raccolto davanti allo schermo 2.040.000 spettatori con share pari all’8.1%, La7 con 'Atlantide' e lo speciale sul Mostro di Firenze che ha registrato 610.000 spettatori con uno share del 3%, Rete 4 con 'Speciale Stasera Italia' che ha totalizzato 599.000 spettatori con il 2.6% di share. A chiudere Tv8 con il best di 'Italia's Got Talent' (409.000 spettatori con l'1.8% di share) e Nove con 'Accordi e Disaccordi' (398.000 spettatori con l'1.5% di share).