Ascolti tv, com’è andata la Prima della Scala su Rai1

La Prima della Scala di Milano è stata tra gli eventi televisivi più attesi di martedì 7 dicembre. Trasmesso su Rai1 a partire dalle 17.45, il Macbeth diretto da Riccardo Chailly è andato in onda fino alle 21:54 circa, realizzando un ascolto di 2.064.000 spettatori con il 10.5%. “È stata una grande pagina di servizio pubblico nel segno della cultura e della speranza”, è stato il commento dell’amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes: “La missione della Rai che è anche la nostra sfida, è quella di portare l'opera a tutti. Perché la grande musica è di tutti”.

In seguito, a partire dalle 22, Rai1 ha trasmesso in replica La concessione del telefono – C’era una volta Vigata, seguito da 977.000 spettatori pari ad un esiguo 5.2% di share. Su Canale 5, invece, la serata all’insegna dello sport ha portato un ottimo risultato in casa Mediaset: la partita di Champions League Milan-Liverpool ha incollato davanti al video 4.289.000 spettatori con uno share del 18.9%.

Ascolti tv di martedì 7 dicembre 2021

Per quanto riguarda le altre reti, Il Collegio su Rai2 ha registrato 1.039.000 spettatori con il 5.4% di share, #Cartabianca su Rai3 è stato seguito da 1.047.000 spettatori pari al 5.4% di share, mentre Le Iene su Italia1 è stato seguito da 1.582.000 spettatori (10%). Infine, Fuori dal coro su Rete4 ha intrattenuto 865.000 spettatori con il 5.1% di share.