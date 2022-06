Ascolti tv: com'è andato il concerto evento di Gigi D'Alessio

Gigi, Uno come Te - Trent'anni Insieme, il concerto-evento di Gigi D'Alessio da Piazza Plebiscito trasmesso ieri da Rai1, è stato il programma più seguito del prime time, con 3.462.000 spettatori e il 24.5% di share. Al secondo posto, Quarto Grado - Le Storie su Rete4, con 1.312.000 spettatori e il 10.6% di share. Terzo piazzamento per New Amsterdam su Canale 5, con 1.209.000 spettatori e l'8.6% di share.

Gigi D'Alessio conquista così il pubblico con il suo show celebrativo dei trent'anni di carriera, trasmesso in diretta da Piazza Del Plebiscito, a Napoli. Tanti i momenti emozionanti avvenuti durante la serata, dall'applauso a Vanessa Incontrada, tornata a mostrarsi in pubblico dopo le (accesissime) polemiche sul body shaming, fino all'omaggio di Eros Ramazzotti alla piccola Elena Del Pozzo.

Spazio poi a Fiorello ospite, che ha intrattenuto il pubblico con uno show all'insegna del divertimento.

Tutti gli ascolti di venerdì 17 giugno 2022

A seguire, tra gli altri ascolti di prima serata: Moschettieri del re - La penultima missione su Italia1 (832.000 spettatori, share 5.5%), Propaganda Live su La7 (548.000 spettatori, share 4.7%), Mediterraneo su Rai2 (480.000 spettatori, share 3.1%), I Migliori Fratelli di Crozza sul Nove (421.000 spettatori, share 2.7%), Il conformista su Rai3 (370.000 spettatori, share 2.4%), I delitti del BarLume - Il re dei giochi su Tv8 (182.000 spettatori, share 1.4%).