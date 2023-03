Ascolti tv, Il commissario Ricciardi contro Il Grande Fratello Vip: chi ha vinto

Ascolti tv di lunedì 6 marzo 2023: chi ha vinto la prima serata tra le ammiraglie Rai e Mediaset? Un'offerta diametralmente opposta quella di Rai 1 e di Canale 5, con l'esordio della seconda stagione de Il commissario Ricciardi e una nuova diretta del Grande Fratello Vip a contendersi il pubblico sintonizzato sulla reti generaliste.

Ad avere la meglio tra i due programmi, sulla base dello share che considera anche la durata del programma, è stato il reality condotto da Alfonso Signorini con 2.915.000 spettatori pari al 22.6% di share. Resta comunque rilevante il risultato ottenuto dalla fiction interpretata da Lino Guanciale che ha appassionato 4.039.000 spettatori pari al 21.5%.

Ascolti tv di lunedì 6 marzo 2023

Per quanto riguarda le altre reti, su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.346.000 spettatori pari all'8.4% di share, su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha intrattenuto 928.000 spettatori con il 5.5%, su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.109.000 spettatori pari ad uno share del 5.7%. Su Rete4 Quarta Repubblica ha raggiunto 768.000 spettatori con il 5.1% di share, La7 con Rob Roy ha registrato 362.000 spettatori con uno share del 2%, su Tv8 Genitori vs Influencer segna 290.000 spettatori con l'1.5% e sul Nove Little Big Italy 515.000 spettatori con il 2.6%