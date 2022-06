Ascolti tv, come è andato 'Con il cuore nel nome di Francesco'

Gli ascolti tv di venerdì 10 giugno non hanno visto sfide particolarmente avvincenti. A conquistare il prime time è il concerto benefico in onda su Rai1, Con il cuore - Nel nome di Francesco, condotto da Carlo Conti, con 2.396.000 spettatori pari al 17% di share. Numeri non particolarmente entusiasmanti e leggermente inferiori a quelli della passata edizione.

Al secondo posto New Amsterdam su Canale 5, che ha registrato 1.417.000 spettatori pari al 10.2% di share, mentre al terzo posto si piazza Quarto Grado - Le Storie, su Rete 4, con 1.225.000 spettatori e il 9.5% di share.

Gli ascolti tv di venerdì 11 giugno: prime time

Tra gli altri ascolti del prime time: