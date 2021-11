Ascolti Tv, Cuori batte anche Joker

Potenza della fiction Rai. Cuori su Rai1 continua a macinare consensi, con gli ascolti del 16 novembre cresciuti rispetto alle puntate precedenti. 4.242.000 telespettatori e uno share del 19,7% per la serie con Daniele Pecci, riuscita a battere persino Joker di Todd Phillips.

Cartabianca batte tutti

Campione d'incassi e premio Oscar grazie a Joaquin Phoenix, il film non ha sbancato Canale 5, con 2.390.000 telespettatori e uno share del 12,4%. Su Rai1 ATP Finals di Torino in crescita grazie al 2° match con un italiano in campo, Sinner – Hurkacz, con l'azzurro in trionfo davanti a 1.449.000 appassionati, con uno share del 5,9%. A vincere la sfida dei talk Rai3 con #Cartabianca, che ha interessato 1.137.000 telespettatori (share al 5,7%). Sconfitti Giovanni Floris su La7 con DiMartedì, che ha registrato 1.090.000 telespettatori (share 5,3%) e Mario Giordano su Rete4 con Fuori dal coro, che è stato visto da 937.000 telespettatori (share 5,5%). Su Italia1 Le Iene ha totalizzato 1.437.000 telespettatori, con uno share all'8,3%. Su Tv8 Game of Talents è stato visto da 394.000 spettatori (1.83%), mentre male su Nove Rocky V, visto da appena 211.000 telespettatori, con lo 0.96% di share.

Nell'access prime time, prosegue il boom de I Soliti Ignoti con 5.239.000 spettatori e il 20.73% di share. Sempre particolarmente staccata Striscia la Notizia, ieri sera vista da 4.059.000 spettatori, con uno share del 16.06%.