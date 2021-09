Ascolti Tv, Da Grande fa flop al debutto. Cattelan battuto dalla pallavolo e da Enrico Papi

Un esordio amaro. Da Grande, debutto su Rai1 di Alessandro Cattelan, ha pesantemente deluso le aspettative della vigilia. Il riscontro Auditel è stato impietoso per l'ex conduttore di X-Factor, arrivato addirittura terzo nella sfida della domenica sera.

Flop Da Grande

Rai1 si è dovuta accontentare di 2.376.000 telespettatori e il 12.67% di share. Per un varietà con un fiume di ospiti, in diretta tv con studio monster e un lancio durato settimane, un risultato non all'altezza. A vincere la serata Rai3, con la finalissima dei campionati europei di pallavolo. 3.408.000 telespettatori hanno esultato dinanzi al trionfo dell'Italia contro la Slovenia, con il 15.84% di share. Numeri importanti, forse inattesi, che vedono la terza rete del servizio pubblico sul trono degli ascolti.

In calo rispetto al debutto della scorsa domenica Scherzi a Parte, su Canale 5. 2.879.000 telespettatori e il 15.21% di share per Enrico Papi, riuscito comunque a battere la corazzata Rai firmata Cattelan, domenica prossima chiamato alla 2a e ultima puntata di Da Grande, in attesa dell'eventuale conduzione dell'Eurovision 2022. Per Alessandro persino la beffa del pubblico giovane, a cui era teoricamente indirizzato il suo show. Anche sul target 15/34 anni Papi ha stravinto la sfida, doppiando il varietà di Rai. 17.5% di share contro il 9.3% di Da Grande.

Boom Amici

Nel pomeriggio doppio atteso ritorno, con Maria De Filippi trionfatrice. La 21esima edizione di Amici è partita subito fortissima con 2.782.000 telespettatori e il 19,54% di share, battendo Domenica In, ferma al 14%. Sarà ora complicato riportare Amici al sabato per lasciare spazio a Scene da un matrimonio con Anna Tatangelo. Benissimo anche Silvia Toffanin, da quest'anno in onda anche di domenica con Verissimo, esordiente con 1.995.000 telespettatori e 1.755.000 telespettatori tra prima e seconda parte, con uno share tra il 19.54% e il 16%. Battuta Francesca Fialdini con Da Noi a Ruota Libera, incapace di andare oltre il 13% di share e i 1.621.000 telespettatori.