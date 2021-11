Ascolti tv, Diva sì ma Iva Zanicchi delude

A vincere la serata Auditel del giovedì è stato il docufilm di Rai 1 La scelta di Maria, visto da 3.977.000 telespettatori con uno share al 17,65%. Battuta nettamente la prima delle due puntate di D'Iva, evento musicale trainato da Iva Zanicchi. Solo 1.985.000 telespettatori per l'81enne cantante, con uno share fermatosi al 13,21%. Numeri poco esaltanti per una colonna della canzone italiana. La seconda e ultima puntata andrà in onda giovedì 11 novembre.

Male Quelli Che, boom Italia 1



Spostato dal lunedì sera al giovedì sera, continua a floppare Quelli che, ieri visto da appena 563.000 telespettatori, con uno share al 2,74%. Numeri inaccettabili per Rai2, con il programma a rischio cancellazione. Il ritorno di Franca Leosini su Rai3 con la novità Che fine ha fatto Baby Jane? ha interessato 987.000 telespettatori, con uno share al 4,55%, mentre in chiave talk Dritto e Rovescio ha fatto meglio di Piazza Pulita. 899.000 telespettatori (share 5,52%) per Rete 4, contro gli 840.000 telespettatori (share 5,15%) di La7. Su Italia1 benissimo Jack Reacher – La prova decisiva, film con Tom Cruise visto da 1.541.000 telespettatori, con uno share al 7,86%. Su Tv8 la partita Roma – Bodo Glimt ha interessato 967.000 telespettatori (share 4,2%), con Il contadino cerca moglie su Nove visto da 431.000 telespettatori (share 1,9%). Su SkyUno, infine, il secondo Live Show di X Factor ha calamitato 478.000 spettatori, con il 2.4% di share.

Striscia arranca

Da segnalare nell'access prime time il continuo dominio de I Soliti Ignoti su Striscia la Notizia. 5.169.000 telespettatori (share 21,39%) per Amadeus, contro i 3.597.000 telespettatori (14.8% di share) della nuova coppia formata da Sergio Friscia e Roberto Lipari.