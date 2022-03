Ascolti tv: Doc vola e doppia il Gf Vip

Inarrestabile Doc. La sesta puntata della fiction di Rai1, andata in onda ieri sera dopo lo stop della scorsa settimana - quando era stata sospesa per lo speciale Tg1 sulla guerra in Ucraina - ha conquistato 6.130.000 spettatori pari al 27.4% di share, stravincendo il prime time di ieri sera e doppiando il Grande Fratello Vip, su Canale 5, fermo al secondo posto con 2.797.000 spettatori pari al 17.4% di share. Terzo piazzamento per Piazzapulita su La7, che ha totalizzato 1.314.000 spettatori con uno share del 7.3%.

Gli ascolti di giovedì 3 marzo: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time:

Harry Potter e i doni della morte – Parte II, su Italia 1, con 1.155.000 spettatori e il 5.1% di share;

Dritto e Rovescio, su Rete 4, con 1.109.000 spettatori e lo 6.1% di share;

Per Lucio, su Rai 3, con 943.000 spettatori pari ad uno share del 3.9%;

Non ci resta che il crimine, su Rai 2, con 694.000 spettatori pari al 3% di share;

Faster, su Nove, con 288.000 spettatori e uno share dell'1.2%;

Life on the line, su Tv8, con 237.000 spettatori e l'1% di share