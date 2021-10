Ascolti tv: Cuori batte Scherzi a Parte, la Venier agguanta De Filippi e Toffanin

Esordio d'oro per Cuori, la nuova fiction di Raiuno sui pionieri della cardiochirurgia in Italia negli anni Sessanta. La prima puntata ha stravinto il prime time di ieri, domenica 17 ottobre, grazie a 2.664.000 spettatori pari al 14.6% di share. Netto il distacco da Scherzi a Parte, su Canale 5, fermo invece al 14.6% di share con 2.664.000 spettatori. Al terzo posto Che tempo che fa, su Raitre, con 2.388.000 spettatori e il 10.1% di share, mentre Che tempo che fa - Il Tavolo ha registrato 1.455.000 spettatori con il 7.6% di share.

Gli ascolti di domenica 17 ottobre: prime time

Seguono, tra gli altri ascolti del prime time, Raidue con N.C.I.S. Los Angeles che ha raccolto davanti al video 1.049.000 spettatori e uno share del 4.4%, mentre N.C.I.S. New Orleans ha registrato 922.000 spettatori con il 4% di share. Su Italia 1 il film Skyscraper è stato visto da 1.001.000 spettatori con il 4.6% di share, su Rete 4 Controcorrente - Prima Serata ha segnato il 3.8% di share con 691.000 spettatori, mentre su La7 Atlantide ha conquistato 421.000 spettatori con il 2.6%. Chiudono Tv8 con Masterchef Italia 10 (489.000 spettatori, share 2.8%) e Nove con Rocky (262.000 spettatori, share 1.3%).

Bene Mara Venier: testa a testa tra Domenica In, Amici e Verissimo

Nel daytime del pomeriggio Mara Venier recupera e riscatta i deludenti risultati dell'esordio, schiacciato dalla controprogrammazione di Canale 5 che quest'anno ha schierato due titani come Maria De Filippi e Silvia Toffanin. Dopo il quasi stop della scorsa settimana (la puntata durò poco più di mezzora per lasciare spazio alla partita Italia-Belgio della Nations League), Domenica In ha registrato 2.516.000 spettatori e uno share del 16.8% nella prima parte, e 2.210.000 spettatori pari ad uno share del 17.1%, nella seconda. Un avvincente testa a testa con Amici, seguito da 2.466.000 spettatori e uno share del 17.7%, ma anche con Verissimo - a partire dalle 16.30 - che invece è stato visto da 2.111.000 spettatori pari a uno share del 17.2%.