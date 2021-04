Ascolti tv, testa a testa tra Bonolis e ‘La compagnia del cigno’. Mara Venier supera Barbara d’Urso

Sostanziale testa a testa ieri, domenica 18 aprile 2021, tra i due programmi competitor nella prima serata televisiva 'La Compagnia del Cigno 2' su Rai1 e 'Avanti Un Altro Pure di Sera' su Canale 5 che hanno fatto guadagnare alle rispettive reti uno share assestato al 15%. In particolare, la fiction con Alessio Boni ha raggiunto 3.534.000 spettatori (15.3%), mentre il game show condotto da Paolo Bonolis 3.476.000 spettatori (15.1%). Terzo posto tra gli ascolti di prima serata per 'Che Tempo Che Fa' su Rai3, con 2.735.000 spettatori e il 10.1% di share (il successivo segmento 'Che Tempo Che Fa - Il Tavolo' ha ottenuto 1.693.000 spettatori e il 7.4% di share).

Ascolti tv, la Domenica In di Mara Venier supera quella Live di Barbara d’Urso

La domenica è anche il giorno della concorrenza tra due signore della tv come Mara Venier e Barbara d’Urso, tornate a sfidarsi nella fascia pomeridiana che vede contrapporsi Domenica In su Rai1 e Domenica Live su Canale 5. Ebbene, anche ieri la sfida a colpi di share ha decretato la maggiore preferenza del pubblico per il contenitore di Venier che ha intrattenuto 3.359.000 spettatori pari ad uno share del 17.1%, nella prima parte, e 3.045.000 spettatori pari ad uno share del 15.9%, nella seconda parte. La media è del 16.5% di share che ha confermato Domenica In come il programma più seguito dal day time anche nei social.

Partita con la presentazione all’8,22% di share, il programma di Barbara d’Urso ha raggiunto invece 1.611.000 spettatori, diventati poi 1.777.000 spettatori (9,27%): la prima parte ha raggiunto il 13,30%, la seconda è calata al 12,9%, mentre l’Ultima sorpresa ha totalizzato il 10,82%.