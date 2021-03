Ascolti tv, Barbara d'Urso non va: doppiata da 'Il giudice meschino' (in replica)

Il Live della domenica sera si ferma al 12% di share. Quasi 5 milioni di spettatori per il film tv con la coppia Zingaretti-Ranieri

Dopo essersi passati il testimone nelle ultime settimane con 'Le indagini di Lolita Lobosco' e 'Il Commissario Montalbano - Il metodo Catalanotti' - segnando record su record - Luisa Ranieri e Luca Zingaretti regalano a Rai Uno l'ennesimo boom di ascolti con 'Il giudice meschino', che li vede entrambi protagonisti. Il film tv, in onda ieri sera in replica, ha registrato 4.982.000 telespettatori pari a uno share del 21,9% e conquistato il primo posto dell'Auditel. Subito dopo 'Che tempo che fa', su Rai Tre con 3.140.000 con l'11,16% di share, mentre 'Il Tavolo' ha totalizzato 1.691.000 e il 7,56% di share.

Non avanza di un centimetro la domenica sera Barbara d'Urso. Il suo Live si ferma a 2.124.000 telespettatori con il 12,48%, numeri che si ripetono da settimane e confermano come il programma sia ormai sul viale del tramonto (almeno per quanto riguarda gli ascolti).

Ascolti tv di domenica 21 marzo: prime time

Appena fuori dal podio c'è Italia 1 che con 'Pirati dei Caraibi: La maledizione del forziere fantasma' ha registrato 1.507.000 telespettatori con il 6,49% di share, mentre su La7 'Non è l'Arena' ha totalizzato 1.329.000 telespettatori e il 5% nella prima parte e 785.000 con il 5,48% nella seconda. Su Rai2 '9-1-1' ha ottenuto 1.197.000 telespettatori con il 4,24% di share nel primo episodio e 1.256.000 con il 4,78% nel secondo. Su Tv8 'Bruno Barbieri - 4 Hotel' è stato visto da 699.000 telespettatori pari al 2,6% di share, mentre su Retequattro 'Forever Young' ha interessato 557.000 telespettatori e il 2,3%. Infine Nove con 'Pearl Harbor' ha registrato 419.000 telespettatori e il 2,1% di share.

Ascolti tv: boom di Mara Venier con 'Domenica In

Nel daytime prosegue lo straordinario successo di Mara Venier con la sua 'Domenica In' che registra numeri da prima serata. La puntata di ieri pomeriggio ha registrato oltre 3 milioni e 757 mila spettatori con il 18,7% di share nella prima parte - dedicata all'emergenza Covid - mentre la seconda parte è stata vista da 3 milioni e 170 mila spettatori con il 17,3% di share. Sarà difficile trovare una degna sostituta (o sostituto) il prossimo anno se la conduttrice lascerà il programma, ma non solo per gli ascolti.