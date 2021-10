Ascolti tv: vince Cuori, boom di Fazio che agguanta Canale 5

Cresce Cuori, la nuova fiction di Raiuno con Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati nei panni di tre geniali medici dell'ospedale Molinette di Torino. Dopo il buon esordio di domenica scorsa, la serie vince il prime time anche questa settimana con numeri addirittura superiori. La seconda puntata, infatti, è stata vista da 3.849.000 spettatori e il 18.5% di share. Al secondo posto è testa a testa tra La Notte di Scherzi a Parte - il best of della stagione - su Canale 5, che ha registrato 1.706.000 spettatori e il 9.2% di share, e Che tempo che fa, su Raitre, con 2.176.000 spettatori e il 9.2% di share (il segmento successivo del Tavolo ha ottenuto 1.418.000 spettatori e il 7.3% di share). Risultato che conferma l'ottimo lavoro di Fabio Fazio e l'affetto del pubblico per uno dei migliori talk della tv a cui nessuno dice di no (dopo Quentin Tarantino la scorsa settimana, ieri sera è stato il momento di Ed Sheeran, Penelope Cruz e Pedro Almodovar).

Gli ascolti di domenica 24 ottobre: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: The Legend of Tarzan su Italia 1 con 1.213.000 spettatori e uno share del 5.7%, Ncis Los Angeles e Ncis New Orleans su Raidue con 965.000 spettatori e uno share del 4%, poi 921.000 spettatori pari a uno share del 4%. E ancora Controcorrente Prima Serata su Rete4 con 683.000 spettatori pari a uno share del 3.7%, MasterChef Italia su Tv8 con 588.000 spettatori e uno share del 2.6%. A chiudere Atlantide su La7 con 263.000 spettatori e uno share del 1.6%, infine Rocky II sul Nove con 270.000 spettatori pari a uno share del 1.4%.

Amici e Verissimo battono Domenica In (ma di poco)

A vincere la sfida del pomeriggio è Canale 5, anche se non di molto. Amici di Maria De Filippi ha totalizzato 2.964.000 spettatori e uno share del 19.9%, mentre Verissimo ha conquistato 2.450.000 spettatori e il 17.8% di share. Su Raiuno, invece, Domenica In ha registrato 2.712.000 spettatori con uno share del 17.1% nella prima parte e di 2.308.000 spettatori pari al 16.3% di share nella seconda.