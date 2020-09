Ascolti tv, 'L'Allieva 3' parte a bomba e doppia Barbara d'Urso (battuta anche da Fazio)

'L'allieva' torna. E si sente. La terza stagione della fiction con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi, in onda su Rai1, non delude le aspettative nemmeno per quanto riguarda l'Auditel: la prima puntata ha totalizzato 4.334.000 spettatori pari al 19.5% di share, stravincendo il prime time di domenica 27 settembre.

Ottimo esordio anche per Fabio Fazio, che torna su Rai3 con 'Che tempo che fa' e si piazza al secondo posto grazie a 2.280.000 spettatori e uno share del 9.2% ('Che Tempo Che Fa – Il Tavolo', invece, è stato seguito da 1.246.000 spettatori e il 7.2%). Netto il distacco di 'Live - Non è la d'Urso' dalla vetta, che si ferma al 12.6% di share con 1.973.000 spettatori.

Ascolti tv di domenica 27 settembre: prime time

A seguire, tra gli ascolti della prima serata: Italia 1 con 'Independence Day' ha registrato 1.439.000 spettatori con il 6.4% di share; Rai2 con 'NCIS Los Angeles' ha segnato 1.143.000 spettatori (4.5%) mentre 'NCIS New Orleans' 1.022.000 spettatori (4.2%); La7 con la prima puntata di 'Non è L'Arena' ha totalizzato 908.000 spettatori con il 5% di share; su Rete4 il film 'La preda perfetta - A Walk Among the Tombstones' è stato seguito da 788.000 spettatori con il 3.7% di share. Chiudono Tv8 con 'Masterchef' (478.000 spettatori, 2.4%) e Nove con 'Avamposti - Dispacci dal Confine' (305.000 spettatori, 1.2%).