Ascolti tv: chi ha vinto tra La sposa e Lo show dei record

La prima serata di ieri, domenica 30 aprile 2023, ha visto uno scontro diretto tra la fiction di Rai 1, La sposa e Lo show dei record - remix su Canale 5. A convincere di più gli italiani, però, è la fiction con Serena Rossi e Giorgio Marchesi, nonostante si trattasse di una replica, che ha tenuto incollati allo schermo ben 2.706.000 spettatori pari al 15.9% di share. Gerry Scotti, invece, si classifica solo secondo con il suo remix de Lo show dei record che ha attratto davanti alla tv meno spettatori, 1.866.000 con uno share del 12.1%.

Tutti gli ascolti tv di domenica 30 aprile 2023 sulle altre reti

Su Rai2 Crossword Mysteries – Proposta con omicidio in prima visione ha interessato 880.000 spettatori (4.8%). Su Italia1 Le Iene presentano: Inside è scelto da 1.245.000 spettatori pari al 7.7%. Su Rai3 Che Tempo Che Fa ha incollato davanti al video 2.307.000 spettatori pari al 12.4% e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo1.650.000 spettatori pari all’11.2% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 594.000 spettatori (4.2%). Su La7 Carlo, il nuovo re ha registrato 358.000 spettatori pari al 2%. Su Tv8 Blacklight segna 390.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Little Big Italy è seguito da 369.000 spettatori (2%).